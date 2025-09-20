Lazio, Sarri sull'orario del derby alle 12:30: "È la sconfitta del calcio"

È cambiato l'orario del derby della Capitale: per la seconda volta nella storia si giocherà alle 12:30. In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Roma, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato proprio dell'orario del fischio d'inizio. Di seguito le sue parole.

"Il derby alle 12:30? La probabilità che i ritmi decadano è alta. Pesante per noi e per loro. Non è una sconfitta delle squadre, ma del calcio. Secondo me delle istituzioni, se per mantenere l’ordine pubblico si prendono queste decisioni, significa che sono difficoltà a mantenere l’ordine pubblico. Si torna al discorso: non ce ne deve fregare nulla, se c’è una partita per cui vale la pena morire dal caldo è il derby".

