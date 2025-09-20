Lazio, Sarri verso il derby: "Ecco come stanno Castellanos e Rovella..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni fisiche di Castellanos e Rovella, entrambi in bilico per la sfida contro la Roma.

"Il derby è derby, le emozioni devono rimanere le stesse. Una gara particolare, estremamente sentite, uno dei derby più sentiti al mondo. Le emozioni e l’adrenalina sono alte. Taty sempre più avanti, recuperabile. Rovella lo valutiamo oggi, il resto sono fuori. Forse portiamo in panchina Patric, in parte ha lavorato con la squadra. Una panchina più simbolica che effettiva".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.