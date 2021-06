Lazio, senti Nicolodi: "Brandt mi fa impazzire, Kostic è un motorino"

Diversi nomi del mercato della Lazio vengono dalla Bundesliga. Su tutti Brandt e Kostic, rispettivamente del Borussia Dortmund e del Francoforte, sono due giocatori offensivi che potrebbero faer al caso di Maurizio Sarri. Pietro Nicolodi, commentatore Sky esperto del campionato tedesco, ne ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

BRANDT - "È reduce da una stagione complicata, non bellissima. Il mio problema è che non sono mai stato obiettivo su di lui, perché è un giocatore fantastico, mi fa impazzire. Ha caratteristiche tecniche e di inserimento incredibili, però non ha ancora fatto il salto nella mentalità: Brandt, con le capacità che ha, può e deve fare di più. Se non riesce vuol dire che a livello di testa deve migliorare. Il ruolo? Ovunque lo metti sa giocare a calcio. Esterno, trequartista o mezzala offensiva, nel Dortmund ha giocato un paio di volte anche in un centrocampo a due. Sarebbe un acquisto interessante, ma bisognerà capire se riuscirà a tirarsi su dopo un'annata difficile".



KOSTIC - "Kostic è un esterno puro: è un mancino che gioca a sinistra. La fascia la fa mille volte, avanti e indietro in continuazione. É un gran bel giocatore. Non ha piedi raffinatissimi, ma è un motorino devastante".



NASTASIC - "Se vuoi vincere il campionato o qualificarti in Champions temo che possa servire altro. Nastasic, che conosciamo tutti perché ha giocato anche in Italia, adesso è una buona riserva, ma niente di più. Non è orribile ma a questo punto, fossi la Lazio, prenderei un italiano".

