Lazio, settembre non sorride al derby: Sarri gioca (ancora) contro la storia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ci sono dei derby legati indissolubilmente a dei mesi. Maggio è il mese della Lazio, il mese del derby dei derby. A gennaio è legato invece il ricordo dei due gol di Di Canio alla Roma, ma anche un rotondo 4-1 del 1998, anno del quattro su quattro, e il tris a porte chiuse nella prima stracittadina dopo la pandemia. A ogni mese della stagione è possibile legare un ricordo dolce, un'emozione indimenticabile: tra tutti però settembre è sicuramente quello più avaro.

Nei dieci derby ufficiali disputati nella storia, la Lazio vanta una sola vittoria, due pareggi e sette sconfitte. Il successo risale all'ultima partita disputata a settembre, il 26-9-2021, nella prima stracittadina con Sarri sulla panchina biancoceleste. Allora finì 3-2, con gol di Milinkovic, Pedro, Ibanez, Felipe Anderson e Veretout, ma soprattutto con il tecnico toscano sotto la Curva Nord con l'aquila Olympia sul braccio. Sarri gioca ancora contro la storia, per tornare a vincere il derby e quindi migliorare anche il bottino del mese di settembre.

