Lazio - Spezia, scelto l'arbitro dell'incontro: i precedenti

L'AIA ha reso nota la designazione completa per Lazio-Spezia, in programma sabato alle 15.00 allo stadio Olimpico. A dirigere la gara sarà Antonio Giua coadiuvato da Cecconi e Scarpa come assistenti e da Guida al Var. 2 i precedenti con il fischietto della sezione di Olbia, entrambi positivi per i biancocelesti. L'anno scorso ci fu la vittoria per 5-1 contro la Spal all'Olimpico mentre quest'anno è arrivato il 2-1 contro il Sassuolo sempre in casa. Di seguito la designazione completa.



ARBITRO: GIUA

ASSISTENTI: CECCONI – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: GUIDA

AVAR: LIBERTI