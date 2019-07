Lazio, spot per la campagna abbonamenti trasmesso a Termini e Tiburtina

L'emozionante video realizzato per pubblicizzare la campagna abbonamenti della Lazio, con il piccolo Thomas entusiasta all'ingresso dell'Olimpico, sarà trasmesso sugli schermi delle stazioni di Termini e Tiburtina. A comunicarlo è la Lazio stessa, che sul proprio sito ufficiale ha diramato la seguente nota: "Nel quadro delle iniziative volte ad una sempre più efficace promozione dell’immagine e delle attività della S.S. Lazio il Presidente Dr. Claudio Lotito ha stipulato un accordo con Grandi Stazioni Retail per la trasmissione sugli schermi posti nelle stazioni Termini e Tiburtina, dove transitano quotidianamente decine di migliaia di viaggiatori, lo spot di presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 a cui la Prima Squadra della Capitale parteciperà dopo aver conquistato l’ennesima Coppa Italia della sua storia".