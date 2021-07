Lazio, Trevisani: "Quanta cattiveria nei confronti di Immobile, eppure..."

Sono tantissime le critiche piovute su Ciro Immobile dopo la gara vinta dall'Italia contro il Belgio che ha regalato agli azzurri la semifinale in programma martedì contro la Spagna. Certo quella di venerdì non è stata la miglior prestazione del bomber della Lazio ma soprattutto sui social, e non solo, ci si è scagliati duramente contro l'attaccante. Il giornalista di Sky Riccardo Trevisani si è schierato totalmente con Immobile: "Prima di discutere Immobile ce ne vuole. È uno che ha fatto più gol di Piola nella Lazio, ha segnato 150 gol in 219 partite. Ha giocato male con il Belgio, è vero, abbastanza male pure con l’Austria anche se stava per fare un super gol e ha preso l’incrocio. Ma ho sentito davvero troppa, troppa cattiveria nei commenti su di lui. Ricordiamoci che è comunque il capocannoniere della Nazionale all’Europeo con due gol. Ma di cosa stiamo parlando".

