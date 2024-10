Lazio, Trevisani: "Tavares anche meglio di Theo! E Noslin è davvero forte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella trasmissione sul canale Twitch di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della Lazio dopo l'ultima vittoria in casa contro il Genoa. In particolare si è soffermato su diversi singoli della rosa biancoceleste, tra cui Nuno Tavares, Pedro e Noslin. Ecco cosa ha detto: “L’importanza di Pedro è quella di essere un campione anche nei comportamenti. È sempre stato ai margini, sia con Sarri che con Tudor, ma in quello scorcio di gara fa ancora riccamente la differenza. E chi ha mandato via Pedro dalla Roma? Mourinho? Ecco, ottime intuizioni, come per Calafiori…"

"Un impatto come Nuno Tavares penso l'abbia avuto solo Maicon. Lo vedi e ti strappa gli occhi, Theo Hernandez all’inizio non era così. Lui è il migliore in campo tutte le partite. Nessuno è stato capace di tirargli fuori la roba che gli sta tirando fuori Baroni. Il voto che gli darei è 9,5, per arrivare al 10 gli manca qualche gol e li sa fare. È un giocatore incredibile e ce ne sarebbero tanti da nominare in questa Lazio".

"La costanza di prestazioni di Nicolò Rovella merita una menzione, per esempio. Oppure la costanza che ha Guendouzi con Vecino che subentra e lo completa. Ognuno con il suo ruolo fa bene. è una rosa molto interessante. Io continuo a pensare che un posto per Noslin va trovato, anche se capisco che è difficile. Dia e Castellanos si stanno meritando il campo, più il primo che il secondo. Ma l’olandese non so di chi è meno forte lì davanti”.