Lazio, un ex Primavera in prova col Rimini: tutti i dettagli
Nuova occasione per Larsson Coulibaly. L'ex centrocampista della Lazio Primavera, dopo aver lasciato ufficialmente la Capitale, è attualmente in prova al Rimini, come riportato da Nicolò Schira su X. Una decisione sul suo tesseramento arriverà solamente la prossima settimana, dopo il periodo di prova con la squadra. Proprio da lì potrebbe ripartire per iniziare una nuova avventura.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.