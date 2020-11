Lazio - Zenit, scambio di doni tra le due società prima del match - FOTO

Lazio e Zenit si scontrano per la seconda volta nella loro storia, la prima allo stadio Olimpico. Prima dell'incontro di Champions League di stasera, le due società si sono scambiate dei doni, come testimoniato dalla foto postata dal club biancoceleste sui propri canali social. Omaggio di benvenuto da parte dei capitolini una maglia con una cornice speciale per l'occasione e un piatto.