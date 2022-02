Napoli, Spalletti: “Lazio? Gioca un buon calcio. Osimhen? Può giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Tra i vari argomenti trattati ha fatto il punto sugli infortunati: “Osimhen sta molto bene, può giocare 90 minuti in questa partita. Lobotka lo portiamo ma vedo difficile che possa partire dall’inizio poi valuteremo domani anche in base all’allenamento, oggi ha fatto un po’ in squadra un po’ diversificato. Sarà convocato. Lozano si sente molto meglio e pensa che sia la decisione giusta di non operarsi e Anguissa ha ancora bisogno di questa settimana e di valutare con esami clinici quella che sarà l’eventuale ripresa”

SARRI – “Affrontare Sarri? Probabilmente ha un peso particolare se si vuole rimanere sul fatto che lui qui ha fatto giocare la squadra come nessuno mai. Per quelli che lo hanno vissuto il ricordo ritorna in superficie. Però è un avversario, è una squadra che gioca un buon calcio e come è già successo il Napoli può metterla in difficoltà. La soluzione è riuscire ad essere il Napoli, quella squadra che non rinuncia mai”

