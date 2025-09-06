Nazionali | Dele-Bashiru vede ancora il Mondiale: la Nigeria vince e spera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nigeria batte il Rwanda e sale al terzo posto nel proprio gruppo di qualificazione al prossimo Mondiale. Basta un gol di Arokodare (attaccante del Wolverhampton, classe 2000) nella ripresa per piegare gli avversari e scavalcare così proprio il Rwanda in classifica, per Fisayo Dele-Bashiru inizio in panchina e poi ingresso in campo al 75', al posto di Lookman, come trequartista nel 4-2-2-2 del ct Eric Chelle. Con questo successo, la Nigeria si porta a quota 10 in classifica, a +2 sul Rwanda e a -1 dal secondo posto occupato dal Benin. Seconda piazza che vale l'accesso alla fase finale degli spareggi per accedere poi al Mondiale, mentre chi arriva primo si qualifica direttamente alla rassegna prevista la prossima estate in Usa, Messico e Canada. La prima piazza del gruppo C è occupata dal Sudafrica con 16 punti e proprio i Bafana Bafana saranno il prossimo avversario della Nigeria nel match in programma martedì 9 settembre (ore 18.00) a Bloemfontein.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.