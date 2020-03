Paganin: "Lo scudetto sarà una lotta a due. Decisiva Juventus-Lazio"

Si prova a parlare di calcio, di normalità. Lo ha fatto Antonio Paganin, ex calciatore di Inter e Sampdoria, ai microfoni di TMW Radio. Per l'attuale allenatore della Godigese non c'è dubbio che lo scudetto sarà una questione a due tra Lazio e Juventus: "La Lazio è l'unica squadra che ha battuto la Juventus due volte ed è quella che prima della sosta stava meglio. Lo scontro diretto di fine campionato sarà decisivo, fino a quel momento vedremo un duello tra biancocelesti e bianconeri"

