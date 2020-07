PAIDEIA - Lazio, nuovi controlli per Marusic: probabile lesione

Il ritorno da Torino e il controllo in Paideia. Adam Marusic ieri era in panchina e oggi in clinica per un nuovo accertamento strumentale. "Non è ancora pronto per giocare dall'inizio", aveva confidato Inzaghi nella conferenza prepartita. Il giorno dopo la vittoria sui granata il montenegrino ha saltato la seduta di scarico e ha effettuato un esame per valutare lo stato dell'elongazione che l'ha stoppato nelle ultime settimane. Dietro l'angolo però potrebbe esserci una notizia negativa: l'esterno dovrebbe aver riportato uno stiramento. Una lesione muscolare importante comprometterebbe il suo finale di campionato.

Pubblicato il 01-07 alle 13,12