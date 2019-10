Pasquale Marino: "La Lazio gioca un bel calcio, Inzaghi non può essere a rischio"

La Lazio ha complicato il suo percorso in Europa League, in seguito alla sconfitta con il Celtic. In campionato, bisogna avere continuità per non perdere il terreno nei confronti delle pretendenti al quarto posto. Ai microfoni di TMW ha parlato del mister biancoceleste Pasquale Marino: "La Lazio esprime un calcio importante. Quando un allenatore fa giocare bene le squadre non può essere a rischio. Se c'è qualche sconfitta se ne parla, è normale".

