Porto, un altro giocatore in infermeria: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra una settimana esatta il Porto affronterà la Lazio all’Olimpico, la sfida valida per la quarta giornata di Europa League. Sia i biancocelesti sia i portoghesi sono impegnati in un tour de force di gare ravvicinate in cui non mancano complicazioni. I biancoblù, così come i capitolini, scenderanno in campo questa sera per i quarti di finale della Coppa di Lega ma per l’occasione il tecnico Vitor Bruno dovrà fare a meno di Marko Grujic che ha saltato la seduta d’allenamento di ieri per una borsite al tallone destro. Il serbo è solo l’ultimo della lista dei giocatori in infermeria, lo hanno preceduto Iván Marcano, difensore centrale, e il terzino brasiliano Wendell.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE