Portogallo, Tavares: "Felice di essere qui, voglio dare il massimo e..."

Nuno Tavares, in campo per la vittoria del Portogallo contro l'Armenia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti sulla prestazione della squadra: "Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo portato il nostro vantaggio a un livello accettabile. Ma abbiamo sempre cercato di fare di più e abbiamo ottenuto la vittoria. Abbiamo sempre avuto l'ambizione di vincere la partita, fin dal primo minuto. Lo spogliatoio era concentrato e unito, e sapevamo cosa dovevamo fare. Abbiamo semplificato le cose nel primo tempo".

"Il gol di Ronaldo per Diogo Jota? Eravamo tutti molto felici, perché è un segno che lui è presente con noi e ha reso possibile questo momento. Sarà sempre con noi."

"L'Ungheria? Sarà una bella partita, contro un grande avversario, e saremo preparati, come lo siamo per qualsiasi avversario. Siamo sempre concentrati sul fare il nostro lavoro. Per quanto riguarda l'essere titolare, non dipende da me. Sono qui e preparato come gli altri per dare il massimo e giocare per la nazionale".

"Convocazione? Come giocatore, voglio sempre essere tra i migliori. È sempre un piacere rappresentare la Nazionale, indipendentemente dalle circostanze. Sono felice e sono qui per essere uno in più per aiutare la squadra".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE