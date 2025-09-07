Calciomercato Lazio | Mandas, il futuro si deciderà a gennaio. E Intanto chiede...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il dualismo Mandas - Provedel è stato discusso per tutta l’estate, di aspettavano le prime mosse di Sarri che, per il momento, ha preferito l’ex Spezia. Mandas è tornato a essere il secondo, il cambio di panchina non l’ha agevolato e il blocco del mercato ha complicato la situazione. Il greco, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, chiede spazio per evitare la cessione a gennaio. Attende una chance e intanto, impegnato con la Grecia nelle qualificazioni ai prossimi mondiali, spera con ambizione di porta il tecnico a concedergli un’opportunità nelle prossime partite.

Il Wolverhampton, sottolinea il quotidiano, si era fatto sotto per Mandas proponendo un’offerta da circa 20 milioni di euro. È la valutazione che il club dà al classe 2001 che si è legato alla Lazio fino al 2029 e percepisce un ingaggio di un milione. La sua cessione permetterebbe una plusvalenza e consentirebbe maggiore manovra nella finestra invernale. Il biancoceleste aspetta il suo momento, non vuole vivere una stagione intera in panchina. La dirigenza riflette, le strategie dipenderanno anche dalle scelte di Sarri e al rientro dalla sosta ripartirà il duello. Intanto, contro Sassuolo e Roma il toscano dovrebbe confermare il friulano.

