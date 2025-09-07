Calciomercato Lazio | Gigot vola in Francia e la società spera: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Gigot ha sperato fino all'ultimo di poter andare via, ma i suoi problemi fisici hanno condizionato quelle poche trattative che ci sono state per lui. Arrivato solo l'estate scorsa, il difensore francese è già finito tra gli esuberi. Non solo problemi fisici, ma anche tecnico-tattici. Ma a differenza di giocatori come Basic, Fares e Kamenovic, che puntano ad andarsene direttamente a giugno quando il loro contratto sarà scaduto, Gigot cerca una nuova avventura (visto anche il contratto in scadenza nel 2027).

La Lazio spera di poter recuperare i 4 milioni di euro spesi, o almeno buona parte. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, Gigot è voltato in Francia per operarsi e cercare di risolvere finalmente il problema alla caviglia che lo attanaglia da diverse settimane. La speranza della Lazio è che recuperi in tempo per essere ceduto a gennaio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.