RIVIVI DIRETTA - Italia - Estonia 5-0: Azzurri incontenibili, convince anche Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45

Stadio di Bergamo

ITALIA - ESTONIA 5-0 (58' Kean, 69' Retegui, 70' Raspadori, 90' Retegui, 90'+2' Bastoni)

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (68' Cambiaso); Barella, Tonali (74' Locatelli); Politano (74' Orsolini), Kean (84' Esposito), Zaccagni (68' Raspadori); Retegui. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, Pio Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini. CT. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. A disp.: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. CT.: Henn.

Ammoniti: 31' Kristal (E), 64' Bastoni (I), Paskotsi (E), 90'+5' Anier (E)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio, finisce Italia-Estonia.

90'+2' GOOOOOLLLLL! Cross magistrale di Raspadori, Bastoni svetta in area e mette la palla alle spalle di Hein!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

90' GOOOLLLLLLLLL! E arriva anche il poker! Crossa Cambiaso e ancora Retegui mette la palla in rete!

84' Cambia ancora Gattuso: dentro Pio Esposito, fuori Kean. Si tratta del debutto per il classe '05 di proprietà dell'Inter.

81' Parte Raspadori, respinge la barriera. Stessa cosa accade un secondo più tardi, quando alla conclusione va Locatelli.

78' Sul punto di battuta Orsolini e Raspadori, mentre il gioco è momentaneamente fermo per un problema fisico di Paskotsi, che riceve le cure dello staff medico.

76' Paskotsi fa fallo su Kean, rimedia il cartellio giallo. Sarà calcio di punizione in favore dell'Italia.

74' Doppio cambio Italia: Locatelli ed Orsolini al posto di Tonali e Politano.

70' GOOOOOLLL! Esulta anche Raspadori! Combinazione tutta "napoletana": Di Lorenzo, Politano che crossa in area e Raspadori che colpisce di testa alle spalle di Hein.

69' GOOOOOOOOOLLLLL! Arriva anche il raddoppio, questa volta la firma di Retegui! L'italo-argentino scambia con Raspadori, mettendo poi la palla alle spalle di Hein.

68' Fuori Dimarco e Zaccagni, dentro Cambiaso e Raspadori.

67' Ancora Zaccagni! Giocata fantastica del calciatore della Lazio, che veramente per pochissimo non inquadra lo specchio della porta.

64' Zaccagni sfiora un super-gol! Lo serve Barella, il calciatore della Lazio "in volo" verso la conclusione di testa, Hein non si fa sorprendere.

63' Secondo ammonito della partita: tocca a Bastoni.

59' Spalla contro palla tra Kean e Kuusk: alla fine l'attaccante va alla conclusione, ma colpisce il palo!

58' GOOOOOLLLLLLL! Italia in vantaggio, Kean mette la firma sul tabellino! Dimarco per Retegui, che di tacco serve il centravanti della Fiorentina.

50' Fallo di Barella su Sinyaviskiy e calcio di punizione in favore dell'Estonia. Italia che è entrata in campo con tanta voglia e gioca con foga alla ricerca di un gol.

49' Italia completamente in attacco! C'è anche il colpo di braccio di un calciatore dell'Estonia, che però è attaccato al corpo e dunque non sanzionato.

47' Debole protesta dei giocatori dell'Estonia per un presunto colpo di mano di Bastoni in area: per l'arbitro non c'è nulla, si continua a giocare.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Italia-Estonia.

PRIMO TEMPO

45' Occasionissima Italia con Retegui, imbeccato alla perfezione da Politano. Super-parata di Hein e risultato che rimane ancora sullo 0-0.

44' Ci prova ancora Retegui, ma la palla finisce alta sopra la traversa. L'Italia continua a offendere, senza però riuscire a beffare la difesa avversaria e a portarsi in vantaggio.

42' Il muro difensivo dell'Estonia salva ancora Hein sulla conclusione di Tonali.

39' Sbaglia Dimarco il cross per Kean e Retegui: né uno né l'altro riescono ad arrivare sulla palla, che termina direttamente sul fondo.

38' Buona chance per Kean: Retegui fa sponda cadendo, il centravanti della Fiorentina colpisce ma in modo poco preciso: la palla finisce alta.

37' Retegui fa fallo su Kuusk, chiede immediatamente scusa, gli viene risparmiato il giallo dall'arbitro.

36' Retegui per Barella, Kuusk chiude bene la diagonale difensiva.

35' Politano sfiora il gol di testa! La palla era stata messa bene al centro dell'area da Dimarco.

33' Contropiede Estonia, poi immediamente Italia. Nella prima occasione, bravissimo Politano a difendere a uomo e poi allontanare la palla. Nella seconda occasione è invece Kean protagonista: visibilmente trattenuto, mette una palla al centro che però non porta ad alcuna conclusione da parte dei compagni.

32' Tonali pronto a incaricarsi del calcio di punizione: colpo di testa solo sfiorato da Kean.

31' Kristal fa fallo su Barella: ammonito il calciatore estone e calcio di punizione in favore dell'Italia.

29' Fallo subito da Retegui in area di rigore: proteste da parte dell'Italia, di Barella tra tutti, ma per l'arbitro non c'è nulla. E dalle immagini sembra assolutamente corretta la decisione dell'arbitro.

28' Ancora Italia che si fa vedere dalle parti di Hein: questa volta ci prova Tonali dal limite dell'area di rigore, mura Shein.

25' Provvidenziale il salvataggio di Di Lorenzo che mette nuovamente la palla in out, togliendola dalla possibilità di conclusione dell'Estonia.

24' Calcio d'angolo in favore dell'Estonia nonostante le proteste dell'Italia per il fallo subito da un azzurro. L'arbitro lascia correre.

18' Zaccagni si accentra e va alla conclusione, Hein gli toglie la gioia del gol. Sulla ribattuta ci prova Dimarco, attenta la risposta del portiere!

16' Kean protegge la palla e si gira in area, chiamando in causa Retegui. L'attaccante tenta la conclusione che si perde in out, ma c'è la deviazione avversaria. Tonali si appresta a crossare dalla bandierina del corner.

14' Di Lorenzo crossa per il colpo di testa di Calafiori, che finisce per far fallo su Kait. Calcio di punizione per l'Estonia.

12' Duello Zaccagni-Pskotsi, poi la palla finisce in out. L'esterno della Lazio spera in un corner, invece è lui l'ultimo a toccare il pallone. Rimessa in gioco del portiere.

10' Zaccagni prova il cross in area, che però viene intercettato dalla difesa, agevolando l'uscita del portiere.

8' Bellissima combinazione dell'Italia tra Di Lorenzo e Politano: anche qui provvidenziale il salvataggio della difesa dell'Estonia. Subito dopo arriva la conclusione dalla distanza di Dimarco, che non impensierisce Hein.

6' Provvidenziale il recupero di Saliste su Kean, che aveva tentato il tunnel ai danni del difensore dell'Estonia!

5' Calcio d'angolo in favore dell'Estonia dopo la deviazione dell'Italia su Kait. Battuto sul primo palo, c'è Retegui. Ripiegamento difensivo degli azzurri che ripartono in contropiede.

4' Tonali dalla bandierina, che tocca corto per Zaccagni. Poi ancora Dimarco, che conclude direttamente in porta. La palla finisce di poco al lato della porta difesa da Hein.

4' Prima occasione per l'Italia con Politano: la sua conclusione viene però deviata in angolo, sarà quindi corner per gli azzurri.

3' Curioso episodio nel corso della partita: telefonino in campo e quarto ufficiaiel che lo consegna a un delegato a bordo campo.

2' Bella palla di Dimarco in profondità per Zaccagni, che crossa all'indirizzo di Kean. Il centravanti della Fiorentina viene anticipato dalla difesa estone.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Italia-Estonia.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Estonia, gara valida per la fase di qualificazione ai prossimi Mondiali. Debutto per Gennaro Gattuso, che conferma un undici decisamente offensivo con Kean e Retegui insieme e Politano e Zaccagni a supporto. Barella e Tonali i due mediani, Calafiori e Bastoni i centrali davanti a capitan Donnarumma. Di Lorenzo e Dimarco i terzini. Di seguito gli undici ufficiali. Appuntamento alle 20.45 con il fischio d'inizio della partita.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 5/09 alle 22.35