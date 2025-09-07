Italia, rifinitura e poi partenza: il programma della vigilia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La vittoria contro l'Estonia è ormai in archivio, l'Italia ora dovrà affrontare Israele. Servirà lo stesso atteggiamento mostrato allo Stadio di Bergamo per poter portare a casa un altro risultato positivo per continuare a crede nella qualificazione al Mondiale. L'Italia scenderà in campo domani alle 20:45, il match si giocherà in campo neutro in Ungheria e per proiettarli alla sfida, riferisce il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno fatto una lunga sessione tattica al video.

Nell'allenamento di ieri a Coverciano sono stati risparmiati i titolari impiegati venerdì, gli altri hanno lavorato normalmente. Non ci sono problemi di ordine fisico, ma solo di cartellini: Bastoni e Frattesi sono i diffidati. Oggi alle 11:30 ci sarà la rifinitura, poi alle 16:30 è prevista la partenza: un charter porterà Gattuso e i suoi in Ungheria.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE