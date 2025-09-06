Castrovilli rivela: "Alla Lazio ho pensato di lasciare il calcio"

Gaetano Castrovilli prova a ripartire. Il centrocampista ha firmato di nuovo con il Bari dopo la doppia esperienza con Lazio prima e Monza poi lo scorso anno. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com è tornato proprio a parlare dell'avventura in biancoceleste, dove non ha vissuto un periodo semplice. Di seguito le sue parole.

“Ho avuto tanti infortuni, non lo nego: sono stati due anni e mezzo davvero pesanti. Tornavo in campo, mi fermavo di nuovo, il ginocchio mi si gonfiava e passavo tanto tempo a chiedermi perché. Non sono ancora al 100% mentalmente però ci sono quasi. Poi da Monza in poi sono stato meglio dopo l’ennesimo stop al menisco alla Lazio. Non nego che stavo anche pensando di lasciare il calcio”.

