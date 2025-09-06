Italia-Estonia | Zaccagni, le pagelle dei quotidiani: come ha giocato il laziale?
L'Italia vince 5-0 contro l'Estonia nella prima delle due partite in programma nella prima pausa nazionali della stagione. Nella formazione mandata in campo da Gattuso, alla sua prima da CT, anche Mattia Zaccagni, a un passo dal gol in almeno due occasioni. Ecco come è stata giudicata la sua prova in campo dai principali quotidiani sportivi:
CORRIERE DELLO SPORT: 6
"Subito imbeccato da Dimarco, con il quale duetta. Vola di testa ad angelo su un cross al bacio".
IL MESSAGGERO: 6.5
"Si accentra spesso provando a regalare spazio a Dimarco per andare sul fondo. Impegna severamente Hein. Poco sfruttato, perché quando parte lascia spesso e volentieri l'avversario sul posto. Sfortunato quando sfiora il gol nella ripresa".
LA GAZZETTA DELLO SPORT: 6
"Nel primo tempo fatica a entrargli il dribbling giusto e dunque entra poco in campo, si mostra più continuo e pericoloso, invece, nella ripresa: sa come cercare la porta, finisce anche lui per sbattere su Hein".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.