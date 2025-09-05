Lichtsteiner ricorda la Lazio: “Mi sono adattato velocemente. E con Delio Rossi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Stephan Lichtsteiner torna a parlare della Lazio. Ai microfoni di Destination Calcio, infatti, l’ex terzino, ora allenatore del Basilea Under 15, ha ripercorso la sua esperienza con la maglia biancoceleste. Il suo adattamento all'inizio non è stato semplice, ma alla fine è riuscito ad ambientarsi nella Capitale. Queste le sue parole a riguardo: "Roma, all'inizio, era un po' caotica per me, svizzero. È stato un cambiamento radicale, ma è stato fantastico perché le persone erano straordinarie".

"Mi hanno aiutato ad adattarmi velocemente perché erano aperte, felici del fatto che io fossi venuto a giocare in Italia. Per me è stata una cosa fantastica. Sono cresciuto in fretta e Delio Rossi mi ha davvero mostrato tutti i dettagli del calcio italiano per un difensore: come posizionare il corpo, come attaccare i palloni e altro. Mi sono adattato abbastanza velocemente. In Italia si parla di calcio da lunedì al lunedì successivo, dalla mattina alla sera. Ma mi piaceva quella passione. Cosa faccio oggi? Tutte cose che non potevo fare quando giocavo, i miei hobby sono sci e orologeria".

