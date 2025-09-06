Lazio | Sarri, un innesto per reparto: tre rientri dopo la sosta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tre "nuovi" giocatori dopo la sosta. In una Lazio che ha trascorso l'intera estate senza poter accogliere acquisti, le novità non possono che essere interne. Così assume ancora più rilevanza il recupero di tre giocatori che finora Sarri non ha potuto utilizzare e che saranno pronti dopo la sosta. Romagnoli, Vecino e Isaksen, tra l'altro, non sono giocatori qualsiasi, ma dei titolari, la sua assenza è stata assorbita bene nel match contro il Verona, ma anche invece si era fatta sentire parecchio a Como, alla prima giornata. I loro ritorni, quindi, sono un'ottima notizia per il Comandante.

Dei tre l'unico sicuro di tornare in campo alla ripresa del campionato è Romagnoli. Il "ministro della difesa" ha saltato le prime due giornate per squalifica, ma dal punto di vista fisico è prontissimo. È stato ben sostituito da Provstgaard, ma Romagnoli rimane il punto fermo della squadra, imprescindibile per Sarri. Dominante in difesa, si fa portavoce in campo delle richieste dell'allenatore per quel che riguarda la fase difensiva. Non a caso nel primo triennio sarriano alla Lazio Romagnoli è stato uno dei migliori per rendimento. Il suo rientro avverrà tra l'altro a una settimana dal derby che per lui rappresenta da sempre la partita più importante dell'anno.

Isaksen dovrebbe invece ripartire dalla panchina. Non perché Sarri non abbia fiducia in lui, ma semplicemente perché non gioca una partita da oltre tre mesi. Ha dovuto saltare l'intera preparazione pre-campionato a causa della mononucleosi. Ha ricominciato ad allenarsi solo una decina di giorni fa e da mercoledì è tornato a lavorare in gruppo. Il suo reinserimento sarà graduale, come è inevitabile che sia, quindi inizialmente per spezzoni di gara. Bisognerà avere un po' di pazienza all'inizio, ma il suo è comunque un recupero molto importante. Il tecnico lo considera il titolare.

Pazienza ce ne vorrà anche per Vecino. L'uruguaiano al momento non è pronto per giocare 90 minuti, non essendo ancora rientrato in gruppo dopo il problema muscolare che lo ha messo fuori causa prima dell'esordio in campionato. Dovrebbe comunque farlo nei prossimi giorni in modo da andare in panchina il 14 settembre a Reggio Emilia. Il suo recupero è fondamentale - ricorda La Gazzetta dello Sport - in un centrocampo in cui Sarri ha a disposizione poche soluzioni. La sua esperienza tornerà senz'altro utile in una squadra che deve trovare ancora la gusta dimensione. Può giocare in uno qualsiasi dei tre ruoli del reparto mediano, anche per questo il recupero è particolarmente prezioso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.