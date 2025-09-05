FORMELLO - Lazio, Sarri ritrova Isaksen ma perde Tavares: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Aumentano i nazionali. Alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio, Sarri è tornato a lavorare con un Nuno Tavares in meno. Il ct del Portogallo Roberto Martinez l'ha convocato al posto dell'infortunato Dalot. Sono di nuovo sette, quindi, gli assenti della Lazio, dopo che Marusic era rientrato per un lieve fastidio agli adduttori (che non preoccupa).

Almeno però il tecnico biancoceleste già da ieri ha ritrovato in gruppo Isaksen. Si è finalmente lasciato la mononucleosi alle spalle terminando il suo percorso di riatletizzazione: la sosta ora lo aiuterà per aumentare il ritmo e migliorare la sua condizione. Sarà convocato contro il Sassuolo, dove tornerà a disposizione Romagnoli (ha scontato la squalifica di due giornate) e dove sono attesi anche Vecino e Patric, gli altri due fermi ai box.

La settimana proseguirà con l'allenamento di domani pomeriggio e quello di sabato mattina. Sarri poi concederà alla squadra due giorni di riposo, per riprendere il lavoro sul campo direttamente martedì con una doppia seduta. Si attende il rientro di tutti i nazionali (Mandas, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni e Dia) per far scattare le prove tattiche.

