Lazio | Patric ci riprova, ma ora anche Sarri aspetta rassicurazioni: il punto

RASSEGNA STAMPA - Gli esami non finiscono mai, ma l'ultimo di Patric inizierà a breve. Vicino al rientro, si riunirà presto ai compagni, ma poi dovrà cominciare a dare dei segnali positivi per non rischiare il taglio. Sotto osservazione sotto valutazione, ancora ai box per un guaio muscolare riscontrato appena dopo il recupero dall'operazione alla caviglia destra. Il protocollo riabilitativo si era concluso a ritiro in corso. Una beffa totale. Lo sconforto quando aveva intravisto la luce del ritorno in gruppo.

Lo stop risale a fine luglio, è passato più di un mese, e ora anche Sarri aspetta delle rassicurazioni. Come riferisce Corriere dello Sport, Patric è ancora lontano dalla migliore condizione. In un primo momento non era stata esclusa una convocazione per la gara col Verona, poi il discorso è stato rimandato al post-sosta. Lo stiramento è alle spalle, il difensore sta completando la fase di riatletizzazione. Nel 2025 è stato tartassato dai problemi fisici: un rientro accelerato lo avrebbe esposto al rischio dell'ennesima ricaduta.

Agli allenamenti con la rosa dovranno corrispondere pure delle indicazioni confortati sullo stato di forma. Se non riuscirà a dare garanzie, allora sarà tagliato a favore di uno degli esclusi dalla lista. Sarri al momento ha depennato i nomi di Basic e Gigot, il regolamento permette comunque degli switch prima di gennaio. Senza l'ex Marsiglia, c'è bisogno di un innesto dietro. Sarri ha iniziato la stagione con i soli Gila e Provstgaard di ruolo a disposizione. Patric non ha solamente il compito di rispondere presente, ma anche di farlo tornando a somigliare al difensore che aveva convinto Sarri durante la sua prima parentesi in biancoceleste.

