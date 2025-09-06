Lazio - Roma, scatta la vendita libera: tutte le info sui biglietti per il derby
Parte la vendita libera per il derby della Capitale. Terminata la fase di prelazione degli abbonati, dalle ore 16 di oggi, venerdì 5 settembre, è iniziata la seconda parte per l’acquisto dei biglietti per Lazio - Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12:30. Di seguito il comunicato del club biancoceleste.
"VENDITA LIBERA:
1) SETTORI TRIBUNA MONTE MARIO TOP E LATERALE NORD, ONORE CENTRALE E LATERALE
- dalle ore 16:00 di venerdi 5 settembre fino ad inizio gara:
Punti Vendita:
- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
- Punti vendita Vivaticket
2) SETTORI TRIBUNA TEVERE - TEVERE TOP - TEVERE GOLD - PARTERRE CENTRALE E LATERALE
- dalle ore 16:00 di venerdi 5 settembre fino ad inizio gara:
AL MOMENTO LA TRIBUNA TEVERE E` ACQUISTABILE SOLO TRAMITE IL CODICE DELLA TESSERA DEL TIFOSO 1900 E LA EAGLE CARD (fino al massimo di 4 tagliandi).
Per accedere alla vendita della tribuna tevere, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:
- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...
- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...
Punti Vendita:
- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
- Punti vendita Vivaticket
TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.
Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:
- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna d`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario
- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella
- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere tutta.
Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi
Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).
Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.
Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.
CAMBIO NOMINATIVO
Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.
Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL`OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta".
Pubblicato il 5/09 alle 16.30