Senegal, vittoria fondamentale col Sudan: Dia titolare, ma senza gol
05.09.2025 22:55 di Elena Bravetti
Successo fondamentale per il Senegal. Il 2-0 rifilato al Sudan nello scontro diretto del girone B di qualificazioni al prossimo Mondiale è fondamentale per rimanere agganciato al Congo e per staccare proprio il rivali sudanesi. Entrambi i gol sono arrivati nella prima frazione, con Sarr che ha sbloccato il risultato, poi il raddoppio dell'ex Napoli Koulibaly. Dia è rimasto in campo 83', senza però trovare la via del gol. Il suo nome appare comunque nel tabellino, sotto la voce ammoniti: cartellino giallo per l'attaccante della Lazio al minuto 62.