Foggia, Delio Rossi si dimette ma poi ci ripensa: il club lo convince a restare

Ci è mancato poco che dopo appena due giornate di campionato, con tre punti in classifica frutto della vittoria interna di misura contro il Sorrento e la sonora sconfitta con punteggio tennistico di Catania - Delio Rossi lasciasse la guida del Foggia. Come riferisce FoggiaToday.it, l'allenatore, nella giornata di ieri, davanti al Tribunale di Bari misure di Prevenzione, alla presenza della Procura della Repubblica di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, della Calcio Foggia 1920 e dell’Amministratore giudiziario prof. Vincenzo Chionna, in considerazione dei rilievi formulati dal tecnico, aveva manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto che lo lega alla società in ragione di molteplici profili di difficoltà dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico.

Nel corso della riunione tenutasi davanti agli organi preposti, le parti coinvolte, dopo aver preso atto della volontà del mister e condiviso l’effettiva sussistenza delle criticità evidenziate, all'unanimità hanno espresso vivo compiacimento per il prezioso lavoro tecnico-sportivo fin qui svolto e assicurato il concreto sostegno per superare tali difficoltà. Al termine del confronto, le parti presenti, nel rinnovare la piena fiducia a Delio De Rossi, hanno chiesto di continuare a condividere le prospettive di superamento delle difficoltà del momento assicurando anche il suo sostegno al progetto di recupero della piena serena legalità dell’attività sportiva a Foggia. A quel punto mister Rossi ha fatto un passo indietro e confermato l'intenzione di proseguire nel suo percorso.

