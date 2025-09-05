WOMEN | Lazio, a ottobre torna la Serie A: data e orario della 1ª giornata
Nel primo weekend di ottobre prenderà il via la nuova stagione della Serie A Femminile 2025/26 e la Figc, tramite un comunicato, ha diffuso la programmazione della prima giornata. La Lazio Women debutterà in trasferta contro il Como, il match è in programma domenica 5 ottobre col calcio d’inizio fissato alle 12:30. La gara sarà trasmessa su Dazn. Di seguito il calendario completo:
FC Internazionale - Ternana Women 04/10/2025 12:30
AS Roma - Parma Calcio 04/10/2025 12:30
Napoli Women – ACF Fiorentina 04/10/2025 15:00
Sassuolo - Juventus 04/10/2025 18:30
Como Women - Lazio Women 05/10/2025 12:30
Genoa CFC – AC Milan 05/10/2025 15:00
