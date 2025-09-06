Derby, l'Olimpico si riempie: ecco quanti biglietti sono già stati venduti
RASSEGNA STAMPA - La febbre derby è esplosa subito: in poche ore sono stati venduti 8.000 biglietti per la stracittadina del 21 settembre. Un dato che si aggiunge alle 29.136 tessere biancocelesti già sottoscritte, al netto delle circa 4.500 degli “Aquilotti” e dei settori Distinti Sud Est-Curva Maestrelli, dove il pacchetto abbonamenti non comprende la gara con la Roma. Per loro, infatti, era stata prevista fino al 4 settembre una fase di prelazione speciale.
Dalle 16 di ieri è partita la vendita libera (ad esclusione della Curva Sud) e il dato aggiornato parla di circa 33.000 spettatori. Numeri destinati a crescere, complice anche l’attesa di un derby in programma già alla quarta giornata e fissato per le 12.30, scelta obbligata dopo gli incidenti dello scorso aprile.
Il derby sarà un crocevia non solo in campo ma anche fuori: dal risultato potrebbe dipendere la strategia societaria. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio valuta infatti di riaprire la campagna abbonamenti. Una vittoria regalerebbe entusiasmo e permetterebbe di superare le 30mila tessere, puntando a battere il record della stagione 2023-2024 (30.333). Un doppio obiettivo che accompagna la marcia di avvicinamento al 21 settembre.