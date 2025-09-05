Fantacalcio | I consigli di Cronache di Spogliatoio: domina Castellanos - FOTO
05.09.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È tempo di asta del Fantacalcio. Siamo a inizio stagione nel periodo di sosta per le nazionali, praticamente il momento perfetto per costruire le proprie squadre. Come ogni anno non mancano i consigli di giornalisti e creator su chi comprare: gli ultimi suggerimenti sono arrivati dalla redazione di Cronache di Spogliatoio attraverso un post su Instagram.
Per quanto riguarda la Lazio, in tantissimi hanno puntato su Castellanos. Per l'attacco, infatti, Emanuele Corazzi, Stefano Ferrè, Giovanni Barsotti e Antonio Giorgino hanno fatto il suo nome. Il gol e soprattutto l'assist di rabona del Taty contro il Verona ha fatto decisamente innamorare tutti.