Calciomercato Lazio | Dal Brasile: “Castellanos vuole il Flamengo!”. E a gennaio…
CALCIOMERCATO LAZIO - L'assalto del Flamengo a Valentìn Castellanos non si è interrotto, ma è solo stato rimandato. L'attaccante argentino, reduce da una partita straordinaria contro l'Hellas Verona, è ancora un nome particolarmente apprezzato dalle parti di Rio de Janeiro. Il club di Filipe Luis, infatti, sarebbe alla ricerca di un centravanti che si possa alternare con Pedro o, magari, giocare in coppia con lui per rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Motivo per cui, secondo quanto riporta il giornalista brasiliano Fabrizio Lopes, il club rossonero sarebbe pronto a tornare all'assalto del calciatore durante la sessione invernale di calciomercato, quando a meno di sorprese la Lazio avrà la possibilità per acquistare un eventuale sostituto. Stando a quanto riporta Lopes, sarebbe, infatti, lo stesso Castellanos a spingere per trasferirsi in Sud America e indossare la maglia del Flamengo. Una versione che, però, cercherà conferma nelle prossime settimane. Intanto, Taty continua a essere un giocatore della Lazio e a deliziare i tifosi con colpi da campione, come la rabona vista contro il Verona.
Pubblicato il 4/9