Lazio, Guendouzi alla Hamsik: numeri mai visti da quando è a Formello

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi si è tolto di dosso nervosismi e frustrazioni con quel piattone al 3’ contro il Verona. Un gol che non solo ha aperto il poker della Lazio, ma che potrebbe segnare la svolta della sua stagione. Dopo le prove deludenti con Atromitos e Como, il francese ha ritrovato lucidità e convinzione. Il centrocampista aveva dichiarato di voler arrivare a 5 gol, quota toccata solo a Marsiglia in carriera, e l'inizio è stato incoraggiante: una rete e quattro tiri in due presenze ufficiali, con una media di 2 conclusioni a partita. Numeri mai visti da quando è a Formello, spiega il Messaggero, dove nel 2023-24 si era fermato a 0,78 tiri a gara, peggiorati a 0,72 con Baroni.

Il ritorno al ruolo di mezzala, nel nuovo sistema di Sarri, lo sta avvicinando alla porta. Non a caso, nelle cinque partite in cui ha segnato con la Lazio, i biancocelesti hanno sempre vinto. Come scrive Repubblica, per Sarri, Guendouzi è l’uomo giusto per il ruolo “alla Hamsik”: mezzala dinamica, capace di inserimenti e gol, con Rovella nei panni di Jorginho. All’appello manca solo un “Allan” per completare il quadro. Ma intanto il francese vuole riprendersi l'Europa e la Nazionale con la Lazio, dopo esser stato lasciato a casa da Deschamps.

