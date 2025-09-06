Lazio, Insigne aspetta ancora: il rientro di Lotito per definire (o meno) l'operazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si gioca alla lotteria pensando al mercato della Lazio, di nuovo semi-aperto a gennaio, a meno che Lotito non riesca ad aprirlo totalmente. Ad oggi si sa solo che si potrà comprare vendendo e alle stesse cifre. Ogni altro esito è rimandato a novembre, quando si pronunceranno gli organi di controllo. Ma dopo un'estate di nulla, la società inizia a rivalutare nomi e ruoli.

Si continua a parlare di Lorenzo Insigne, che Sarri riabbraccerebbe ben volentieri. Come riferisce il Corriere dello Sport, si attende il rientro di Lotito da Cortina (previsto per oggi) per affondare o abbandonare la pista. Come anticipato, è previsto un nuovo contatto col manager D'Amico per valutare ingaggio e contratto. È svincolato e, fino a questo momento, ha tenuto in attesa gli altri club interessati per capire le intenzioni della Lazio. Ma ora è arrivato il momento di comprendere se l'operazione è destinata a continuare, o meno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.