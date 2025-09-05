Sassuolo, Volpato avvisa la Lazio: "Voglio segnare tanto e rimanere in Serie A"

TUTTOmercatoWEB.com

Cristian Volpato è stato ospite di RadioTv Serie A per parlare della stagione appena iniziata con il Sassuolo, che alla prossima giornata di campionato affronterà la Lazio di Sarri. Tra i tanti temi toccati ha rivelato anche i suoi obiettivi a livello individuale e collettivo. Questo è ciò che ha detto: "Io sto bene, stiamo tutti bene, siamo tutti contenti del ritorno in Serie A però vogliamo rimanere in A e lavoriamo per questo. Ovviamente voglio fare più di quello che ho fatto prima, spero che quest'anno posso far vedere il mio talento di più e fare tanti gol e fare tanti assist per aiutare la squadra".

