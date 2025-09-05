Italia-Estonia, problemi per Zaccagni: la reazione di Gattuso e la frase ai compagni
Problemi per Mattia Zaccagni a dieci minuti dall'inizio del secondo tempo di Italia-Estonia. Il numero 20 azzurro, a seguito di un contrasto, è finito a terra dolorante. Dopo qualche secondo si è rialzato zoppicando, per poi iniziare man mano a correre, proseguendo la sua partita. Gattuso l'ha invitato immediatamente a riprendere la propria posizione, mentre il calciatore della Lazio - riporta la telecronaca della Rai - avrebbe invitato i suoi compagni a non chiamarlo in causa nei minuti immediatamente successivi alla problematica, in virtù di un dolore persistente alla caviglia sinistra. Passato questo momento, il capitano biancoceleste ha mostrato di aver recuperato completamente, entrando nell'azione che ha portato al gol di Kean.
