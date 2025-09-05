Grecia senza pietà: manita alla Bielorussia. Solo panchina per Mandas
05.09.2025 22:40 di Elena Bravetti
Cinque gol e un esordio perfetto per la Grecia. La formazione guidata dal CT Jovanović si è imposta per 5-1 nella gara contro la Bielorussia. Partita in discesa subito nel primo tempo, con 4 reti nella prima frazione: Karetsas, Pavlidis, Bakasetas e Kourbelis. Nella ripresa ci pensa Tzolis ad arrotondare ulteriormente il risultato, mentre il rigore di Barkovskiy serve solo per l'onore dei bielorussi. Mandas ha seguito tutti e 90 i minuti dalla panchina.