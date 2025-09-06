Lazio | Si (ri)apre il discorso rinnovi, Gila e Romagnoli in attesa: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il mercato e i rinnovi. In casa Lazio si sta riattivando il doppio fronte. Da gennaio, la società potrà comprare di nuovo (ad oggi a saldo vero, vendendo prima) e riformulare i contratti. Sono congelati tutti, a partire da quelli di Gila e Romagnoli, in scadenza nel 2027. Come riferisce Corriere dello Sport, ci sono già stati due incontri con Camano, manager dello spagnolo, che però non hanno portato alla svolta auspicata dalla Lazio. Ci saranno nuovi incontri, ma la sensazione è che Gila si avvicinerà alla scadenza per definire il suo futuro. Il rischio è che la Lazio possa perderlo a zero.

Aspetta l'adeguamento anche Romagnoli, al centro di una telenovela nei giorni scorsi. È vecchia la promessa di Lotito, risale al giorno della firma, era il 2022. La Champions avrebbe generato un premio per Alessio, rimasto inevaso. In estate ci sono stati nuovi contatti col suo entourage, l'appuntamento di agosto era slittato per impegni di mercato del team Raiola. Potrebbero esserci nuovi contatti entro settembre.

Il ds Fabiani per adesso può chiudere accordi verbali, da ratificare da gennaio in poi. La doppia cessione di Casale e Tchaouna ha generato un incasso e un risparmio di due ingaggi. Soldi che la società potrà destinare ai nuovi contratti. Ma prima di procedere ad ogni operazione - prosegue il quotidiano - bisognerà attendere il verdetto degli organi di controllo, si esprimerà tra la metà e la fine di novembre. Il piano è chiaro: da gennaio si proverà ad acquistare e inizieranno le operazioni per rivedere i contratti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.