Italia - Estonia, Gattuso: "Ringrazio i miei ragazzi, ma la testa è già a lunedì"

L'Italia vince contro l'Estonia, rifilandole cinque gol. Due di Retegui, uno di Kean, uno di Raspadori e alla fine mette la firma sul tabellino anche Bastoni. Debutto positivo per Gennaro Gattuso che, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha commentato la prova dei suoi:

"Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato bene, c'è stato un ambiente che mi è piaciuto molto. La prima è andata, pensiamo alla prossima che sarà difficile. Kean e Retegui? Tutta la squadra ha giocato bene. Abbiamo giocato con i due attaccanti, avevamo messo in conto che avremmo subito qualche ripartenza, volevamo giocare nella metà campo avversaria. È ovvio che quando si alza il livello, giocare in questo modo è difficile, ti esponi a qualche rischio. Oggi era gusto provare a mettere una squadra offensiva contro un Estonia che ha qualcosa meno di noi. Devo ringraziare questo gruppo di lavoro, abbiamo un obiettivo per far tornare l'entusiasmo negli italiani. I ragazzi sanno che voglio una squadra che corre, lotta su ogni pallone. Complimenti a loro, ma la testa già a lunedì".

