Calciomercato Lazio, gli obiettivi prima del blocco: solo uno resta ancora in lista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Prima del blocco del mercato, erano stati appuntati dei nomi, dalla società e da Sarri. "Ho una lista", le parole di Mau, ancora ignaro di tutto. Tutti giovani, a partire da Jan-Carlo Simic, ex settore giovanile del Milan, oggi all'Anderlecht. Tedesco naturalizzato serbo, 20 anni, generazione 2005. In Belgio a fine mercato hanno scritto che la Lazio ha un accordo col club, sono arrivate smentite. Ma Simic è tra i talenti segnalati dalla talent room di Formello. Stazza fisica, è alto 186 cm, bravo nel gioco aereo, è valutato 8-10 milioni, Debuttò con Pioli, disse no al rinnovo 12 mesi prima della scadenza. Gli fu offerto un ingaggio da 300 mila euro, tra i più alti dei giovani. Il Milan possiede ancora il 20% sulla rivendita.

Sarri, prosegue il Corriere dello Sport, aveva appuntato due nomi, due baby d'oro, con prezzi già da big. Uno è Konstantinos Karetsas, classe '07, nato in Belgio da genitori greci. Ha ancora 17 anni, è del Genk, in prima squadra da un anno. Trequartista, mezzala, 174 cm di altezza, è in scadenza nel 2027. Viene utilizzato nel 4-2-3-1, sotto la punta. Alla seconda apparizione con la Grecia, è diventato il più giovane marcatore della sua nazionale. Così piccolo, costa già 20 milioni.

Ma Sarri ha seguito anche Daghim, centravanti e ala danese, altro '05. Ha 19 anni e il Salisburgo l'ha prestato al Wolfsburg. È alto 186 cm, ci ha pensato l'Atalanta in estate per sostituire Retegui. Tecnica, velocità, duttilità. Ha giocato in Champions, c'era anche al Mondiale per Club. Anche lui ha una valutazione alta, da oltre 15 milioni. È cresciuto nell’Aarhus, poi il salto al Liefering e nel Salisburgo. Vanta già oltre 80 presenze tra campionati danesi e austriaci. Nomi destinati a restare sogni di Mau. Ha una visione chiara di futuro, per adesso incompatibile con blocchi e conti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.