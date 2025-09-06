Lazio | Nuno Tavares, che polemica in Portogallo! Cosa sta succedendo

Nuno Tavares al centro delle polemiche in Portogallo. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct Roberto Martinez per sostituire l'infortunato Diogo Dalot, difensore del Manchester United. Per questo l'ex Arsenal è partito subito da Formello per raggiungere il ritiro della sua Nazionale in Armenia. Si tratta della sua terza presenza assoluta nel gruppo squadra, dopo quella a novembre 2024 (con esordio) e dello scorso marzo, quando però si è infortunato subito ed è stato costretto a tornare a Roma.

In questo caso però sua chiamata non è stata apprezzata dai tifosi portoghesi. Sui social, infatti, in tantissimi hanno criticato la scelta del ct Martinez, che per sostituire un terzino destro ne ha scelto uno sinistro. Molti avrebbero preferito la convocazione di Alberto Costa del Porto, che ha avuto un grande inizio di stagione, come riportato da trivela.fr.

Pubblicato il 5/09 alle 19.00