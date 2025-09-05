L'Italia stra-vince contro l'Estonia: le parole dei protagonisti nel post-gara

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell’Italia Mateo Retegui ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match contro l’Estonia vinto per 5-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026:

"Tante emozioni giocare qua. Abbiamo mostrato grande voglia, siamo in piedi e con grande voglia di lottare e di continuare così. Sempre bello tornare a casa. Lo scorso anno abbiamo fatto benissimo, oggi abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo essere pronti per la prossima. Kean? Ho un grande rapporto, con Moise e con gli altri attaccanti. Dobbiamo continuare e vincere come stasera".

Subito dopo è stato il momento di Alessandro Bastoni, sempre ai microfoni di Rai Sport:

"Ci voleva una vittoria così larga, al di là della differenza reti serviva un segnale a noi. Abbiamo portato in campo quello che ci ha chiesto al mister. Cosa trasmette Gattuso? Un'energia incredibile, anche quando sei stanco ti spinge a non mollare. Ritorno a Bergamo? È la prima volta che gioco qua con l'Italia, ringrazio Bergamo. Ora Israele? Dobbiamo essere bravi lasciare da una parte quello che sta accadendo, cercando di portare a casa la partita".

Intervenuto ai microfoni della Rai, anche Moise Kean ha commentato la prova sua e dei suoi compagni contro l'Estonia:

"Era importante dare un impatto appena scesi dagli spogliatoi. Nel primo tempo siamo stato un po' timidi, ma nel secondo abbiamo concluso bene e speriamo di andare avanti così. Retegui? Assolutamente, Mateo è un grande attaccante e mi trovo molto bene davanti con lui. Speriamo di fare tante partite insieme".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.