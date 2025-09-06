Lazio, tiene ancora banco la questione degli esuberi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato estivo si è concluso senza innesti e cessioni - ad eccezione di Tchaouna - e ora la Lazio deve dimostrare sul campo. Fuori dal campo, però, resta aperto il tema degli esuberi. Sono quattro i giocatori rimasti ai margini della rosa: Gigot, Basic, Kamenovic e Fares. Come scrive il Corriere dello Sport, il difensore francese, attualmente infortunato e a rischio operazione, non è stato ceduto a fine mercato per timore che non superasse le visite mediche e resta in dubbio anche un’eventuale cessione a gennaio.

Diversa la situazione per gli altri tre: Basic, Kamenovic e Fares andranno in scadenza a giugno e da gennaio potranno accordarsi liberamente con altri club. Difficile aspettarsi un’uscita nel mercato invernale, più probabile che scelgano la via del parametro zero dopo stagioni passate ai margini o in prestito. Il peso a bilancio non è irrilevante: 1,6 milioni per Basic, 600mila euro per Kamenovic e 1 milione per Fares. Ingaggi che la Lazio dovrà continuare a sostenere fino al termine della stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.