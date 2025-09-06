La FIFA ha deciso di rivoluzionare i calendari: cambiano le soste per le Nazionali?
La sosta per le Nazionali è da sempre un argomento molto discusso, a causa degli intrecci che si creano con le partite di campionato, ma dalla stagione 2026-2027 però le cose potrebbero cambiare, dal momento che è stata presa una decisione rivoluzionaria per i calendari. Dalla prossima stagione - si legge infatti sull'edizione on line de Il Messaggero - la FIFA ha deciso che non si effettuerà più una sosta a settembre e una a ottobre, ma bensì una sola e unica pausa di due settimane.
Le date - si legge - dovrebbero essere dal 21 di settembre al 6 di ottobre 2026. Il campionato dunque, potrà andare avanti per almeno quattro giornate, salvo poi dare spazio alle Nazionali per un tempo più lungo. Una scelta dettata dalle tante lamentele che ci sono state negli anni. Così facendo ci saranno tre soste e anche le Nazionali avranno più tempo per assemblare i gruppi squadra, considerando che le gare diventerebbero ogni volta quattro.