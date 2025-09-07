Lazio, Pedro è un'arma dalla panchina: Sarri lo gestisce per il Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Pedro è un gioiello che va preservato per il bene della Lazio. Sarri lo sa bene, i suoi 38 anni vanno tenuti in considerazione, nonostante ciò lo spagnolo può sempre partire titolare ma è chiaro che dalla panchina può essere un'arma. Questo concetto lo ha espresso Sarri dopo la sfida contro il Verona, domenica sera.

Ora c'è la sosta e Sarri ha scelto di gestire l'ex Blaugrana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il lavoro di Pero di questi giorni consisterebbe in un lavoro ridotto e prettamente in palestra. Serve alleggerire i carichi, poi da martedì in poi si spingerà più forte verso il Sassuolo, dove Pedro non vedrà l'ora di entrare per cercare il suo primo gol stagionale.

