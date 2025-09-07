Israele - Italia, scelto l'arbitro del match: la designazione completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia, archiviata la vittoria contro l'Estonia, è pronta a scendere nuovamente in campo per affrontare Israele. La gara, valida per le qualificazioni ai mondiali, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Il quarto uomo è David Šmajc, al VAR ci sarà il tedesco Christian Dingert e all'AVAR Var Sascha Stegemann.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE