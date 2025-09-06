Portogallo, travolta l'Armenia con una manita: Tavares in campo da subentrato

Il Portogallo si impone con un roboante 5-0 sul campo dell'Armenia, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A decidere la gara sono state le doppiette di Joao Felix e Cristiano Ronaldo e la rete di Cancelo, che hanno permesso ai lusitani di vincere la prima sfida del Gruppo F. Al 67' del match, il ct Roberto Martinez ha deciso di dare spazio anche a Nuno Tavares, che prendendo il posto di Nuno Mendes ha trovato la sua seconda apparizione in nazionale.

