Ex Lazio | Jugovic tra Juve e attacco: "Ai miei tempi Vieri e Boksic, oggi..."

RASSEGNA STAMPA - Vladimir Jugovic, ex calciatore di Lazio e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui viene interpellato sulle tematiche più importanti del mondo bianconero. Con la conclusione del calciomercato e l'arrivo di Openda al posto di Kolo Muani, si discute tanto sulla forza dell'attacco della Juventus. Ecco di seguito l'opinione di Jugovic, il quale ci tiene a fare anche un confronto col passato: "La concorrenza è positiva nei top club e mi sembra che le prime partite lo dimostrino: in attesa di vedere Openda, David e Vlahovic stanno segnando. Ai miei tempi erano tanti e tutti campioni: Vialli, Ravanelli, Padovano, Del Piero. E poi Vieri, Boksic... Adesso ci sono molte partite e alle punte viene chiesto un lavoro maggiore: poter alternare gli attaccanti è un bel vantaggio".

